Maltempo: allerta in Campania, Calabria, Molise e Basilicata

ROMA, 17 GEN - Continua il maltempo al Centro-Sud. Temporali persisteranno su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, Lazio, specie settori orientali e meridionali, e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ancora venti forti con raffiche di burrasca, inoltre, su Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Attenzione, prosegue l'avviso, alle forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani si prevedono nevicate, a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria, con apporti al suolo da deboli a moderati. Nevicate a quote 1000-1200 m, in abbassamento fino a 600-800 m, su Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderate, fino ad abbondanti alle quote superiori di Lazio orientale e Abruzzo occidentale. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su Campania e su parte di Calabria, Molise e Basilicata. È stata inoltre valutata allerta gialla su Toscana, Umbria, Marche e parte di Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria.

