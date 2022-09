Maltempo: allerta in tutto il Veneto, nessuna criticità

VENEZIA, 17 SET - Allerta maltempo in tutto il Veneto, per una pioggia costante, con il personale di vigili del fuoco e Protezione Civile pronto ad intervenire ad ogni evenienza, anche se, al momento, non sono segnalate particolari criticità, e gli interventi riguardano solo taglio di rami, rimozioni di alberi pericolanti e prosciugamenti. Le province più interessate sono quelle di Venezia e Rovigo:, specie Chioggia, Spinea e Mira e Porto Viro. Non sono segnalate, al momento, fragilità nelle aree montane e registrati smottamenti e piccole frane. La pioggia, che sta interessando tutta la regione, è più o meno intensa a seconda delle zone. Dalla mezzanotte sono stati 96 gli interventi dei vigili del fuoco, 50 per il maltempo che hanno interessato, minimamente, anche altre province come quella vicentina, veronese, padovana e trevigiana.

