Maltempo: alpinista bloccato sul massiccio del Monte Bianco

AOSTA, 01 OTT - Un alpinista è bloccato sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Ha riferito ai soccorritori di non essere in grado di proseguire a causa della stanchezza e dello stato di possibile ipotermia. Si trova sul ghiacciaio a valle rispetto al bivacco Durier (3.358 metri) e al col de Miage. Al momento risulta impossibile la missione in elicottero e si dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo, previsto probabilmente per la giornata di domenica. I soccorritori valutano un intervento via terra, difficile a causa dell'elevato livello di rischio dovuto alla pericolosità della zona da versante italiano e per le tempistiche necessarie. In Val Veny si trova in difficoltà per lo stesso motivo un escursionista al Col de la Seigne (2.516 metri). I soccorritori tentano un avvicinamento in elicottero ma le difficili condizioni meteo avverse rendono complessa l'operazione. In caso di fallimento, valutano l'invio una squadra via terra, composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano, militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves e uomini del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

