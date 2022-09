Maltempo: ancora in corso ricerche dei due dispersi

ANCONA, 21 SET - Proseguono, nel Senigalliese, le ricerche delle due persone che risultano ancora disperse dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche nella notte del 15 settembre: Mattia Luconi, 8 anni, scomparso nel territorio di Castelleone di Suasa, e Brunella Schiù, 56 anni, trascinata via dalla piena mentre era a bordo della sua automobile a Barbara. La scorsa notte la carcassa della vettura, una Bmw serie 1 bianca, è stata ripescata nel fiume nei pressi del ponte del Burello, tra Pianello di Ostra e Barbara: era molto danneggiata e piena di fango, della donna però nessuna traccia. I carabinieri che operano sul posto intensificano oggi le ricerche. Ancora nessuna traccia anche di Mattia: i vigili del fuoco stanno operando con i sommozzatori sia alla foce del fiume, sia un tratto a monte dell'asta fluviale. La zona è sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco. Oggi è previsto un unico funerale per le 4 vittime di Pianello di Ostra, al campo sportivo; Giuseppe Tisba, 65 anni, e suo figlio Andrea, 25, oltre a Diego Chiappetti, 51, e all'84enne Fernando Olivi. Ultimo saluto a Trecastelli nella chiesa parrocchiale di Passo Ripe per Maria Luisa Sereni, 80 anni.

