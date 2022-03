Maltempo: ancora neve in Molise, temperature fino a meno 8

CAMPOBASSO, 08 MAR - Nuova ondata di maltempo sul Molise. Dalla notte scorsa nevica anche a quote collinari e non mancano disagi soprattutto sulle strade di montagna. In netto calo le temperature: stamattina 3 gradi sotto zero a Campobasso, 8 gradi sotto zero invece nelle località di montagna come Campitello Matese e Capracotta (Isernia). A Campobasso dall'alba è scattato il piano neve della Sea, la società comunale che gestisce il servizio, per garantire la viabilità cittadina. Con l'intensificarsi delle precipitazioni sono stati chiamati in servizio tutti i mezzi operativi. Le squadre di operatori hanno spalato la neve dagli ingressi di tutti gli Istituti scolastici cittadini. "Non si registrano particolari disagi - fanno sapere dalla Sea - ma si consiglia di prestare prudenza".

