Maltempo: ancora senza esito ricerche di Brunella

ANCONA, 01 OTT - Sono proseguite per tutta la giornata di oggi, la sedicesima, ancora senza esito, le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara che risulta essere l'unica persona dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre, che ha fatto 12 vittime accertate. Al lavoro sommozzatori di carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco lungo il fiume Nvola, e squadre di soccorritori a terra (vigili del fuoco e volontari di protezione civile), mentre la zona è stata sorvolata dai droni. Una parte delle ricerche si è concentrata nell'area del Burello, nel territorio di Corinaldo, dove ieri è stata trovata la borsetta della donna, con dentro documenti leggibili e denaro in contanti. Nella stessa area era stata rinvenuta la carcassa dell'auto di Brunella. La borsa è stata individuata dai cinofili dei carabinieri, che hanno notato una parte del manico affiorante dal fango, probabilmente portata allo scoperto dalla pioggia insistente di ieri, che ha resa particolarmente complesso i lavoro dei soccorritori a terra. Ormai però si stanno ripercorrendo zone già battute. Intanto domani la comunità di Barbara si prepara all'ultimo saluto alla figlia di Brunella, Noemi Bartolucci, di 17 anni: era insieme alla madre, quando sono state trascinate via dall'onda di piena. Il fratello maggiore della 17enne, Simone, si è salvato aggrappandosi ad un albero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA