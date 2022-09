Maltempo: Arno in una notte 'torna fiume' dopo mesi di siccità

FIRENZE, 25 SET - L'ondata di maltempo in Toscana ha trasformato in una notte anche il fiume Arno che nel suo attraversamento a Firenze ha aumentato la portata d'acqua in poche ore, da modesto corso d'acqua ristretto al centro dell'alveo, a vero fiume che si è disteso nella sua ampiezza da una riva all'altra. Il nuovo volto dell'Arno, dopo mesi di siccità, è stato osservato con una certa compiacenza dai fiorentini e pure dai turisti dalle spallette dei lungarni, in particolare nei pressi delle pescaie. A quella di Santa Rosa, in centro, notevole richiamo hanno avuto le correnti limacciose createsi al salto d'acqua. Uno spettacolo fotografato e oggetto di video, immagini riprese agevolmente da numerose persone dall'alto del prospiciente ponte Vespucci.

