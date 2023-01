Maltempo: bora e freddo a Trieste, paesaggio nordico

TRIESTE, 21 GEN - Fredde raffiche di bora da due giorni sferzano Trieste dove è finalmente giunto l'inverno con temperature vicine allo zero che il forte vento rende più fredde. Condizioni meteorologiche che lungo le Rive, davanti al mare, con la corona di Alpi imbiancate in distanza, danno la sensazione di un'atmosfera da Nord Europa. E' invece quasi del tutto scomparsa la pioggia, caduta in abbondanza senza sosta per alcuni giorni. Questo pomeriggio la situazione è sensibilmente migliorata e prima che tramontasse, si è perfino intravisto il sole quando le nuvole si sono aperte per breve tempo. Anche nel resto del Friuli Venezia Giulia è arrivato il freddo: cielo variabile un po' dovunque, soprattutto al Nord, in Friuli; se la Bora si è mantenuta moderata (benché gelida) sulla costa e in pianura, sui monti il vento è stato ed è sostenuto, come ha segnalato la stazione meteorologica regionale Osmer Arpa del Fvg.

