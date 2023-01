Maltempo: disagi in montagna, allevatori portano foraggio

ARZANA, 21 GEN - La neve caduta copiosamente nel Nuorese sta creando diversi disagi negli allevamenti situati sulle montagne. In alcune zone dell'Ogliastra, in particolare ad Arzana, diversi allevatori di bovini si sono organizzati in piccoli gruppi per portare il foraggio ai bovini, rimasti isolati nelle stalle. Con alcuni pick-up sono riusciti ad attraversare le strade rurali coperte da diversi centimetri di neve per ristorare gli animali. I mezzi sono stati caricati con numerose balle di fieno e lentamente sono stati fatti salire sino agli allevamenti. Un intervento mutualistico che ha permesso di sfamare i bovini e altri animali.

