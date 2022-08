Maltempo: due turisti salvati a Cagliari da Guardia Costiera

CAGLIARI, 12 AGO - Con l'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine due canoisti in difficoltà nelle acque del Poetto di Cagliari sono stati salvati, ieri sera, dalla Guardia Costiera. L'allarme è scattato alle 17 quando il titolare di uno stabilimento balneare ha contattato la sala operativa, rifendo di aver noleggiato per un'ora delle canoe a due turisti tedeschi, ma che gli escursionisti non erano ancora rientrati. La Capitaneria, con la motovedetta. CP 320, ha iniziato il pattugliamento ritrovando i due in prossimità del promontorio della Sella. Una volta recuperati, in un iniziale stato di ipotermia, sono stati affidati alle cure del personale del 118. Nello stesso intervallo di tempo sono state messi in salvo, grazie all'intervento dei piloti del porto, gli occupanti di due imbarcazioni a vela e un gommone che avevano chiesto aiuto perché non riuscivano a rientrare in autonomia in porto a Cagliari.

