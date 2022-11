Maltempo, in arrivo piogge su tutto l'Abruzzo, neve oltre 2000m

PESCARA, 21 NOV - Minime sotto lo zero la notte scorsa sulle montagne abruzzesi innevate, con un risveglio all'insegna del cielo sereno pressoché su tutta la regione, ma per domani è previsto un netto peggioramento. Al Rifugio Franchetti alle 04:03 la stazione della rete dell'Associazione meteo 'Caput frigoris', che si trova a 2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso, ha registrato la temperatura di -8.0 gradi; -5.9° C la temperatura minima registrata in località la Majelletta - Blockhaus (2003 metri), nel comune d Pretoro (Chieti), -5.7° a Rocca di Mezzo (L'Aquila), -5.3° a Campo Felice (L'Aquila) e sempre -5.3° al Rifugio 'Capanna di Sevice, a 2119 metri sul massiccio del Monte Velino; il Rifugio è proprietà del Comune di Magliano de' Marsi (L'Aquila) ed è il quinto più alto di tutto l'Appennino. Per domani ecco le previsioni di Thomas Di Fiore dell'Associazione meteo 'Caput frigoris' ( https://www.caputfrigoris.it/ ): una circolazione depressionaria, posizionata con il suo minimo sulla nostra penisola, apporterà un deciso guasto delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni centrali e quindi sull'Abruzzo. Piogge, tra moderate e forti specie sull'Aquilano tra la notte, il mattino fino a metà giornata. I fenomeni continueranno dappertutto nel pomeriggio. Neve oltre i 2000 metri circa, quota che potrà scendere fino ai 1700 metri in serata. Venti da sud ovest moderati con rinforzi e temperature in aumento appunto per le correnti meridionali.

