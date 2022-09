Maltempo: in arrivo temporali su Lazio e Campania

ROMA, 15 SET - Dalla sera di oggi in arrivo precipitazioni, anche temporali, sulla Campania. Dalle prime ore di domani le precipitazioni persisteranno sul Lazio, specie sui settori meridionali. Dal pomeriggio-sera di domani, infine, piogge anche su Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Lazio e Campania. Allerta gialla su gran parte del Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Molise e sul restante territorio di Lazio e Campania.

