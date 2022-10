Maltempo: ministro Bianchi, 'Senigallia riparte dalla scuola'

SENIGALLIA, 17 OTT - Senigallia riparte dal mondo della scuola, un mese dopo l'alluvione che ha causato 12 vittime nel comprensorio, una persona ancora dispersa e danni ingenti. Oggi si è aperta all'Istituto Panzini la 35/a conferenza annuale Aeht delle scuole alberghiere. "Quando veniamo colpiti da queste vicende che cadono sulla nostra vita, la scuola è ancora più forte. Anche Senigallia dimostra che si riparte dalla scuola - ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in un videomessaggio -. A testimoniarlo ci sono 120 scuole da tutta Europa. Una dimostrazione che quando la scuola chiama le altre scuole corrono e da lì passa la solidarietà di un Paese. Coloro che fanno scuole professionali, sviluppano le capacità in grado di migliorare la nostra società" . All'evento inaugurale erano presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il consigliere regionale Mirko Bilò, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Hanno ricordato che lo stesso istituto Panzini, sede del grande congresso che ospita migliaia di studenti e docenti delle scuole alberghiere europee, con circa 800 ospiti internazionali, è stato danneggiato dall'alluvione. Remko Koerts, vicepresidente Aeht, è rimasto impressionato dal lavoro fatto per permettere lo svolgimento dell'evento: "Quando abbiamo saputo dell'alluvione, avevamo il dubbio che la competizione non si potesse svolgere - ha detto -. Però vedere il modo in cui in quattro settimane è stato ridato lustro a Senigallia è stato fantastico. I ragazzi sono il fulcro della scuola, cogliete questa occasione per fare amicizia e scambiarvi le idee, siete il motore della scuola e della società. Questo è un momento di speranza e di gioia perché vedere tanti giovani ci dà grande fiducia per il futuro". Durante la cinque giorni a Senigallia, oltre a numerosi dibattiti e show cooking con chef stellati Michelin come Uliassi, Recanati e Ciotti, si terranno il Forum dell'innovazione, della biodiversità e della ripartenza, gli Stati generali del turismo e la fiera delle eccellenze marchigiane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA