Maltempo: nel Senigalliese ancora pioggia, per ora leggera

E' ricominciato a piovere, per ora in modo molto lieve, nella zona dell'hinterland senigalliese dove giovedì sera il maltempo e le esondazioni di fiumi e torrenti hanno causato dieci morti, tre dispersi, sfollati e ingentissimi danni. In particolare a Barbara (Ancona) è caduta qualche goccia di pioggia e il cielo si sta coprendo di dense nuvole nere. Il sindaco Riccardo Pasqualini partecipa a una riunione con la Regione in videoconferenza per fare il punto della situazione e dei soccorsi

