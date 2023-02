Maltempo: neve anche su coste Sardegna, Siniscola imbiancata

NUORO, 09 FEB - Nevicata eccezionale questa mattina a Siniscola, centro costiero del Nuorese a 40 metri dal livello del mare. I fiocchi bianchi, caduti in gran parte del nuorese e sopra i 600 metri, hanno coperto la cittadina tra le 4 e le 5 depositando sulle strade circa 4 centimetri di neve. Appena spuntato il sole, però, le temperature sono salite fino a 3 gradi e la neve si è sciolta. "Io ho 60 anni e solo un'altra volta ricordo di aver visto la neve in paese - ha detto all'ANSA il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris - Ha nevicato una mezz'oretta forse tre quarti d'ora e il manto bianco, fin quando la temperatura era intorno allo zero, era abbastanza alto. Poi si è sciolta con l'arrivo del giorno ma possiamo dire quest'anno di avere avuto il privilegio di vedere la neve anche noi che siamo quasi al livello del mare".

