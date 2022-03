Maltempo: nevica sulle Dolomiti venete

VENEZIA, 31 MAR - L'inverno last minute ha riportato la neve stamane sulle montagne del Veneto. Nevica dalle Dolomiti alle Prealpi. Fiocchi bianchi, dopo quasi due mesi di assenza, si sono visti anche a Cortina, dove tuttavia la neve ha solo iniziato ad attecchire sui terreni e sui tetti. Più in alto, sui Passi del Giau e del Falzarego, il paesaggio è tornato invernale, con un manto che finora raggiunge i 5 centimetri di spessore. L'ultimo vero episodio nevoso si era verificato il 7 febbraio; da allora più nessuna precipitazione, e la siccità che ha attanagliato soprattutto la pianura. Le nevicata è un più più consistente sull'Altopiano di Asiago, ma solo in quota, con 10 centimetri di accumulo nell'area sciistica di Campomolon, a 1.735 metri di altezza. Piove debolmente nelle città, cosa che accadeva anche qui da due mesi, ma per ora non si tratta di una vera e propria fase di maltempo.

