Maltempo: oltre 100 interventi vigili fuoco nel Pordenonese

PORDENONE, 26 LUG - Case e capannoni scoperchiati, alberi e cartelli stradali abbattuti: sono i principali danni causati dalla perturbazione che la notte scorsa si è abbattuta nella fascia centrale della provincia di Pordenone, con particolare violenza nei comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino. Non si registrano persone ferite. Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco sono giunte, fino ad ora, oltre 100 richieste di intervento urgente. Per questa ragione, è stato disposto il raddoppio dei turni di servizio e richiesto il supporto di autoscale che si stanno reperendo tramite il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco. Visto l'alto numero si richieste d'intervento, il Comando di Treviso si è reso disponibile a dare supporto nelle zone della fascia confinaria tra Veneto e Friuli Venezia Giulia anche per interventi ordinari.

