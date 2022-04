Maltempo: pericolo valanghe in VdA, chiusa la Val Ferret

AOSTA, 08 APR - Il vento forte fa scattare la chiusura della Val Ferret, la vallata alpina situata in Valle d'Aosta a nord della conca di Courmayeur, il divieto "di accesso ai pedoni e a qualsiasi mezzo a motore alle piste per lo sci di fondo e alla pista pedonale"; sospeso anche il servizio autobus. Lo rende noto il Comune di Courmayeur. La criticità, spiega l'amministrazione comunale, riguarda "il rischio di medie e grandi valanghe per la giornata dell'8 aprile,". Criticità che passerà a gialla sabato 9 aprile. La chiusura è in vigore da oggi fino al 10 aprile compreso.

