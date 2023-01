Maltempo:pioggia e vento forte in Calabria, neve su rilievi

CATANZARO, 10 GEN - Pioggia, vento forte e temperature in sensibile calo nelle ultime ore in tutta, o quasi, la Calabria dove sui rilievi è ricomparsa la neve. Dalla serata di ieri le precipitazioni sono state anche intense accompagnate da raffiche di vento in particolare sulla fascia tirrenica del Cosentino e del Catanzarese dove era stata emessa l'allerta arancione e dove si sono verificati anche dei temporali. Su tutto il litorale si registrano delle mareggiate. Anche a Reggio Calabria e su tutta la zona costiera pioggia, vento forte e mare molto mosso. Nevicate nella notte sulla Sila Cosentina a Camigliatello e Lorica, per la gioia degli operatori turistici che confidano nell'avvio della stagione sciistica dopo le festività natalizie e di fine anno avare di precipitazioni, ma anche sui versanti Catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino a Trepidò. Innevate anche le cime dell'Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino. Non vengono segnalati particolari problemi per la circolazione stradale e autostradale.

