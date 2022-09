Maltempo: ricerche si concentrano vicino auto di Brunella

CORINALDO, 21 SET - L'auto di Brunella Chiù, ritrovata ieri sera dai carabinieri nel torrente Nevola, è un ammasso di lamiere che si è fermato in prossimità di una sorta di passaggio a guado che collega la campagna di Corinaldo a ridosso del fiume. Una Bmw Serie 1, bianca e irriconoscibile, che l'alluvione del 15 settembre ha trascinato via per circa 7 chilometri assieme a Brunella - 56 anni - e alla figlia Noemi di 17. Il corpo senza vita della ragazza è stato ritrovato, Brunella invece è ancora tra gli scomparsi di questa tragedia che ha colpito le Marche. Oltre alla donna si cerca anche il piccolo Mattia di 8 anni. Nell'area del ritrovamento della macchina oggi si concentreranno le ricerche dei vigili del fuoco.

