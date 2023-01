Maltempo: Sardegna imbiancata e grandine in Costa Smeralda

CAGLIARI, 19 GEN - La neve ha fatto capolino anche poco sopra i 500 metri di altezza nelle colline di Silius, nel Sud Sardegna, ma a risvegliarsi imbiancata è stata soprattutto la Barbagia, dai paesi montani del Nuorese sino ad arrivare - verso meridione - alla Barbagia di Seulo e all'altopiano della Giara: Aritzo, Gavoi, Tonara, ma anche Seulo, Sadali, Laconi ed Esterzili - dove le scuole sono rimaste chiuse - con qualche spruzzata di fiocchi bianchi anche a Villanova Tulo. L'ondata di freddo polare sta colpendo in pieno l'Isola dove le temperature sono calate di 4-6 gradi rispetto alle giornate precedenti. Anche nel capoluogo Cagliari, questa mattina, il termometro segnava tra i 3 e i 4 gradi, rispetto ai 9-10 della mattinata precedente. Nel frattempo l'aria gelida del mattino ha provocato un'intensa grandinata in Costa Smeralda. I chicchi di ghiaccio sono caduti anche ad Arzachena, tra le mete più note delle vacanze estive in Gallura, attorno alle 11, ma si sono sciolti quasi subito con i primi raggi di sole.

