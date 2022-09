Maltempo: seggio allagato nell'Aretino, sezione trasloca

AREZZO, 25 SET - A causa del maltempo in Toscana, un seggio elettorale è rimasto allagato da infiltrazioni d'acqua vicino ad Arezzo ed è stato trasferito in un altro luogo. E' successo in località Santa Maria alla Rassinata la cui sezione 85 è stata spostata a Palazzo del Pero, nella palestra del posto. Il Comune di Arezzo ha organizzato un servizio di navetta per il trasporto degli elettori. Sempre il maltempo della notte scorsa ha causato grossi problemi sulla tangenziale di Arezzo dove le forti piogge hanno portato via parte dell'asfalto, creando grosse buche. Sul posto tecnici del Comune per circoscrivere la zona e la polizia municipale. Smottamenti si registrano anche in alcune valli aretine, come Val di Chiana e Casentino.

