Maltempo: Senigallia, livello Misa si abbassa e spunta il sole

ANCONA, 23 GEN - ll livello del fiume Misa a Senigallia inizia ad abbassarsi sensibilmente dopo la piena. Intanto ha smesso di piovere ed è spuntato anche un raggio di sole. La viabilità delle arterie stradali precedentemente chiuse in adozione delle misure di prevenzione è stata ripristinata e tutte le attività possono riprendere regolarmente: gli esercizi commerciali, la Biblioteca Antonelliana, gli impianti sportivi comunali, i luoghi della cultura, l'ufficio postale e altri. Domani le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente. Dunque sembrano svaniti, almeno per questa perturbazioni, di una alluvione bis dopo i danni e i morti del 15 settembre. Il Sindaco Massimo Olivetti ringrazia i cittadini per la comprensione dimostrata in questi due ultimi giorni e anche "le forze di Polizia, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Caritas, i volontari e i dipendenti comunali che hanno saputo, come sempre, affrontare le criticità con professionalità e dedizione". Si sono registrati alcuni allagamenti in via Adige, per via dell'acqua venuta fuori dai tombini senza creare particolari criticità

