Maltempo, sindaco Bagno a Ripoli: "Danneggiate 100 abitazioni"

FIRENZE, 16 AGO - "Ci sono tanti danni materiali, siamo impegnati a dare una mano alle famiglie coinvolte". Lo ha affermato Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, a proposito del nubifragio della sera di Ferragosto. "Un evento davvero straordinario - ha detto - e particolarissimo nel suo genere, perché 110 mm di pioggia in un km di strada caduti in meno di tre ore, con dei picchi anche su 15 minuti come ci è stato spiegato dagli esperti, è un evento davvero raro, che ha messo a dura prova il territorio". Casini ha spiegato che "le famiglie sono state colpite anche in più situazioni, ci sono stati danni ad alcuni garage e ad alcuni scantinati. Stiamo facendo una conta, però si sta parlando di più di 100 abitazioni in qualche modo toccate. Sono una decina per il momento i danni ad abitazioni per cui c'è l'inagibilità, però sono stime provvisorie, la conta dei danni è in corso". In generale, ha osservato il sindaco, "ci sono state alcune zone colpite in modo particolare, soprattutto Grassina, Antella, Capannuccia, e anche altre zone verso le località di Bagno a Ripoli. Devo dire che ci sono anche degli elementi positivi: sono entrate in funzione e hanno funzionato molto bene le casse di espansione di Capannuccia. Il fiume Ema in meno di un'ora è salito da zero al livello di esondazione, per cui senza le casse sarebbe esondato anche a Grassina". Casini, che è rientrato apposta dalle ferie per coordinare le operazioni, ha annunciato di aver chiesto "a Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze l'attivazione dello stato di emergenza". Il sindaco ha parlato di "un evento senza precedenti e con conseguenze significative, per fortuna senza danni a persone ma con molti problemi ad abitazioni, auto, strade e patrimonio comunale".

