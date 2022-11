Maltempo: tromba d'aria in mare davanti spiaggia in Gallura

BADESI, 29 NOV - Dopo i nubifragi dei giorni scorsi, che hanno colpito pesantemente la costa centro occidentale della Sardegna, una tromba marina è stata avvistata questa mattina, verso mezzogiorno, davanti alla spiaggia di Badesi, in Gallura. Una colonna d'aria alta un centinaio di metri è comparsa non lontano dal litorale dove si affacciano numerose villette. Alzando una nuvola di acqua, la tromba marina si è avvicinata pericolosamente alla spiaggia ma poi ha scaricato la sua potenza in mare prima di toccare la costa. Diverse le persone che hanno immortalato la scena. Alcuni video, girati da residenti del posto, sono diventati virali acquisendo migliaia di visualizzazioni sulla rete internet e sui social.

