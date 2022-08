Maltempo: Venezia, un drone ispeziona campanile San Marco

VENEZIA, 19 AGO - Vengono compiute con un drone in dotazione ai Vigili del Fuoco le verifiche sul campanile di san Marco a Venezia, dopo il fortunale di ieri. In piazza stamani opera una squadra del Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) che con il velivolo dotato di telecamera restituisce in tempo reale la situazione del monumento. Esclusi problemi statici al campanile, tra le ipotesi vi è quella che una delle pareti possa essere stata colpita da uno degli oggetti - sedie, tavolini, suppellettili - sollevati dal forte vento, e che qualche scheggia di mattone possa essere caduta a terra. Ieri sera, il Patriarcato di Venezia, dopo le verifiche tecniche compiute dalla Procuratoria di San Marco, aveva smentito la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici.

