Maltempo:vescovo Senigallia,subito messa in sicurezza territorio

OSTRA, 21 SET - "Una precisa richiesta arriva dal territorio e rivolta agli amministratori di ogni livello perché finalmente intraprendano un'incisiva e tempestiva azione di messa in sicurezza del territorio, perché non accada ancora che l'acqua, bene prezioso e fonte di vita, porti morte e devastazione nelle nostre case". E' l'accorato appello del vescovo di Senigallia Franco Manenti durante l'omelia dei funerali per le quattro vittime a Pianello di Ostra, nel campo sportivo affollato da cittadini volontari, autorità civili, politiche e militari.

