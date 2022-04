Marcia Perugia Assisi: De Palma (Fiom), qui per pace e lavoro

PERUGIA, 24 APR - "Noi siamo qui per la pace e per il lavoro e per difendere dall'aggressione chi oggi sta subendo gli effetti negativi della guerra": lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, intervenuto alla Marcia Perugi Assisi, edizione straordinaria voluta per chiedere lo stop del conflitto in Ucraina. "La storia della Cgil, la storia della Fiom, è quella che ha costruito su due parole, Pace e Lavoro, la storia bella del nostro Paese" ha poi aggiunto.

