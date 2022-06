Market droga nel Foggiano, minorenni testavano la marijuana

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 17 GIU - Avevano trasformato due circoli ricreativi di San Nicandro Garganico (Foggia) in supermercati della droga aperti giorno e notte, al cui interno molti clienti consumavano la sostanza stupefacente. I circoli erano molto frequentati da ragazzi, avevano impianti di videosorveglianza e doppie porte blindate. E alcuni minorenni venivano utilizzati per "testare" la droga, in particolare la marijuana. Lo hanno accertato i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Foggia che hanno arrestato 16 persone (14 in carcere e due ai domiciliari) in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip di Foggia. Un 17esimo indagato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, un pregiudicato del posto, non è stato ancora trovato. Gli indagati sono accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e e violazioni della normativa in materia di armi. L'indagine è partita dal sequestro, ad agosto 2020 nelle campagne di San Marco in Lamis, di 5.100 piante di marijuana. In quella occasione venne arrestato in flagranza di reato un pregiudicato che fu trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. Era nella piantagione con altri tre uomini, questi ultimi denunciati a piede libero. I finanzieri hanno scoperto che i tre gestivano i due circoli ricreativi. Nel corso delle indagini che si sono concluse a giugno 2021, gli investigatori hanno accertato oltre 2.500 episodi di spaccio durante i quali hashish e cocaina venivano vendute anche a minorenni.

