Marmolada: raccolta fondi online per figli di Erica e Davide

MONTEBELLUNA (TREVISO), 13 LUG - Un gruppo di compagni di scalata, in accordo con la famiglia, ha avviato una raccolta fondi online a favore dei figli di Erica Campagnaro e Davide Miotti, i coniugi di Cittadella (Padova) morti il 3 luglio nel disastro della Marmolada. L'iniziativa a favore di Ettore e Karen, 16 e 24 anni, è stata attivata dalla sezione di Castelfranco Veneto (Treviso) del Club Alpino Italiano, dove la coppia era socia da diversi anni e dove Davide collaborava dal 1996 in qualità di istruttore nazionale con la Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera "Le Torri". "Siamo certi - spiega Paolo Baldassa, presidente del Cai di Castelfranco - che l'ultimo pensiero di Davide e di Erica sia andato ai figli. Questa iniziativa intende cogliere quel pensiero e, per quanto possibile, dargli sostanza. La campagna di crowdfunding è nata in questo modo". La raccolta è attiva da oggi sul sito "Rete del Dono" e, nelle intenzioni del Cai castellano in collaborazione con la sezione di Cittadella, servirà ad aiutare Ettore e Karen ad affrontare le difficoltà contingenti e a rendere meno complesso il loro futuro, puntando a raccogliere almeno 50.000 euro. Partecipe dell'iniziativa anche il Collegio Veneto Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna, di cui Davide Miotti faceva parte.

