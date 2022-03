Maturità:firmate ordinanze,7 tracce per prima prova scritta

ROMA, 14 MAR - La maturità avrà inizio il 22 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Seguirà poi il colloquio. Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze. "Siamo nelle condizioni di tornare progressivamente alla normalità - ha detto il Ministro - non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo ricordarcelo, ma quest'anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito la continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno".

