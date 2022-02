Medico di base arrestato nel Comasco per violenze sessuali

I carabinieri di Como hanno arrestato un medico di base, con studio in un comune vicino al capoluogo, per violenza sessuale a danni di sue pazienti. Secondo le contestazioni, sfociate in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri pomeriggio, il medico, 60enne e senza precedenti penali, nel corso delle visite ambulatoriali, giustificandosi dietro ad immotivate esigenze diagnostiche, faceva denudare le pazienti per poi toccarle. Le indagini, iniziate nel dicembre 2021 hanno permesso di ricostruire almeno sette episodi contestati nell'ordinanza cautelare. Episodi che, sulla base delle testimonianze e degli accertamenti effettuati, configurano il reato di violenza sessuale.

