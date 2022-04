Meteo: bel tempo ma fresco a Pasqua e il Lunedì dell'Angelo

ROMA, 14 APR - Tempo buono e soleggiato, anche se fresco e a tratti ventoso, a Pasqua (con l'eccezione della Sicilia) e il Lunedì dell'Angelo. Dopo un Venerdì Santo con temperature in rialzo e un sabato con qualche temporale soprattutto a Nord, le festività saranno caratterizzate da condizioni meteo favorevoli. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it. Fino a domani sono attesi picchi massimi di 25-27°C, "portando un piacevole senso di torpore - osserva l'esperto - e di stanchezza". Domani, in particolare, il cielo sarà spesso velato per l'arrivo di nubi medio alte dal Nord Africa: il limo in sospensione, sollevato da forti venti meridionali sul Sahara, causerà a tratti anche cieli giallognoli sul nostro Belpaese. In seguito, ecco il rapido peggioramento per sabato con l'arrivo di temporali e locali piogge rosse nel pomeriggio. La Santa Pasqua vedrà cieli più azzurri al Centro-Nord, ma una fase di intenso maltempo sulla Sicilia, sferzata da venti tesi settentrionali. Lunedì dell'Angelo sarà tutto azzurro, un po' ventoso al Sud, ma favorevole alle classiche grigliate. Nel dettaglio: Venerdì 15. Al nord: soleggiato salvo nubi in aumento sul Triveneto con acquazzoni serali sulle Alpi. Al centro: soleggiato a tratti velato. Al sud: cieli velati, piogge serali in Sicilia . Sabato 16. Al nord: nubi in aumento con rovesci a carattere sparso dal primo pomeriggio. Al centro: nubi in aumento con rovesci dal tardo pomeriggio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria. Tendenza: Santa Pasqua con maltempo in Sicilia, instabile sugli Appennini e a tratti al Sud; Lunedì dell'Angelo soleggiato, un po' di vento al sud. Da mercoledì 20 intensa perturbazione atlantica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA