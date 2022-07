Meteo: caldo fino a martedì poi piogge e calo temperature

ROMA, 01 LUG - Caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in Pianura Padana toccheranno i 38-39°C all'ombra fino a martedì, ovviamente anche con un alto tasso di umidità. Al Centro ed al Sud, come è successo negli ultimi giorni, il termometro sfiorerà i 45°C o addirittura li oltrepasserà. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it che però annuncia un brusco cambiamento a partire da martedì. Un probabile cedimento di Caronte favorirà, infatti, un calo termico e temporali sparsi al Nord, anche in Pianura Padana. Nella giornata successiva l'aria più fresca ed instabile in arrivo dall'Atlantico scivolerà verso il Centro arrivando anche al Sud dove potrebbe causare delle piogge persistenti. Il weekend tra l'8 ed il 10 Luglio potrebbe essere addirittura caratterizzato da maltempo diffuso al Sud e su parte delle regioni del medio Adriatico. Nel dettaglio - Venerdì 1. Al Nord: soleggiato e molto caldo con temporali sulle Alpi orientali. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C. - Sabato 2. Al Nord: soleggiato e molto caldo. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente. - Domenica 3. Al Nord: soleggiato e molto caldo, qualche temporale di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori sui 40°C. Al Sud: dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente. Tendenza. Caldo ad oltranza con temperature nordafricane e condizioni di disagio su tutta l'Italia almeno fino a martedì 5 Luglio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA