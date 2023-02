Meteo: continua tempo stabile e primaverile, grave siccità

ROMA, 17 FEB - L'alta pressione continua a imperversare sull'Italia con il risultato che perdura il tempo stabile e il clima primaverile. Si aggrava dunque la siccità e peggiora la qualità dell'aria. Particolarmente arido il Nord-Ovest con ripercussioni sul Bacino del Po e sui grandi laghi del Nord. Il livello di riempimento del Lago di Garda è, purtroppo, ai minimi storici da 35 anni, con circa il 34% rispetto ad un anno fa. Il livello di riempimento del Lago Maggiore è pari al 38%, mentre Lago di Como e Lago d'Iseo presentano rispettivamente un valore del 20% e del 15%. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che intravede in questo inizio del 2023 un drammatico prosieguo delle secche condizioni 2021-2022. Da più di 24 mesi, infatti, la siccità colpisce in particolare Piemonte e Valle d'Aosta, ma si registrano sensibili disagi anche sul resto del Nord. La siccità continuerà ancora: le piogge non arriveranno su queste zone almeno fino al prossimo giovedì. Gli addensamenti nuvolosi più compatti sono previsti nel corso del fine settimana lungo le regioni tirreniche, mentre nubi basse o nebbie si attarderanno anche sulla Pianura Padana. Per il weekend è previsto un venerdì 17 con nubi dalla Liguria fino alla Campania e riduzioni di visibilità in Val Padana, un sabato con pioviggine in Liguria ed Alta Toscana, una domenica più nuvolosa ovunque (tranne sulle Isole Maggiori e sul basso versante adriatico) con qualche pioggia qua e là, più probabile tra Liguria e Toscana e dalla sera anche sul Triveneto. Altrove ci sarà il sole. Nel dettaglio - Venerdì 17. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi in Liguria. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime sulle coste tirreniche. Al sud: soleggiato salvo nubi su coste tirreniche. - Sabato 18. Al nord: nuvoloso e nebbioso, pioviggine in Liguria. Al centro: molte nubi in Toscana, sole altrove. Al sud: sole prevalente salvo nubi in Campania. - Domenica 19. Al nord: nuvoloso. Al centro: pioviggine in Toscana. Al sud: nuvoloso in Campania.

