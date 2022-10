Meteo, le previsioni del sistema satellitare Copernicus per il prossimo inverno

Freddo prima di Natale, poi temperature più miti della norma almeno fino a febbraio. Sono le stime sul prossimo inverno per l’Europa secondo la piattaforma di osservazione satellitare dell’Ue Copernicus, gestita da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa). Dopo un periodo di freddo prima di Natale, gli esperti prevedono temperature piuttosto miti da dicembre a febbraio, con una probabilità del 50-60% per l’Europa mediterranea e del 40/50% per il resto del continente, con precipitazioni che potrebbero essere nella norma o leggermente al di sotto.



