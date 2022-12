Meteo: pioggia e neve per il ponte dell'Immacolata

ROMA, 05 DIC - Un inizio settimana perturbato soprattutto sulle regioni centrali ma già da domani, e anche per mercoledì, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo anche al Nord che favorirà la formazione di banchi di nebbia in pianura. Qualche rovescio potrà verificarsi solo localmente in Umbria, nelle Marche e in Toscana. Poi, per il ponte dell'Immacolata, una nuova intensa perturbazione colpirà il Centro-Nord portando pioggia e neve anche a bassa quota. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale oggi la Toscana e il Nord Italia saranno attraversati da un veloce fronte instabile con altre piogge e nevicate sulle Alpi, ma il tempo migliorerà già a partire dal pomeriggio. Per quanto riguarda il ponte, invece, la neve potrebbe cadere anche in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale, fiocchi potrebbero scendere pure a Milano e Torino oltre che a Cuneo. Sarà pioggia diffusa invece sul resto del Nord sotto i 900 metri e su Toscana e Umbria. La perturbazione infine agirà ancora nella giornata di venerdì 9, colpendo principalmente le regioni tirreniche, con fenomeni localmente intensi. Nel dettaglio - Lunedì 5. Al nord: instabile su Lombardia e Triveneto, neve a 1100m. Al centro: rovesci in Toscana e Umbria, nubi sparse altrove. Al sud: bel tempo e clima mite di giorno. - Martedì 6. Al nord: tempo asciutto, ma arriva la nebbia in pianura. Al centro: qualche pioggia su Umbria, bassa Toscana e Marche. Al sud: molto nuvoloso e clima mite. - Mercoledì 7. Al nord: nebbie in pianura con clima freddo, sole sui monti. Al centro: qualche pioggia in Umbria. Al sud: tempo stabile. Tendenza. Perturbazione giovedì 8 e venerdì 9, poi ancora instabile.

