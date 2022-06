Per il ponte del 2 giugno sole e caldo eccezionale con +41° C al Sud

Sole e caldo eccezionale per 5 giorni, durata classica di un'ondata di calore sufficiente per mettere a rischio la salute ed il benessere delle persone. I termometri impenneranno fino a 40/41°C al Sud, in particolare su Sardegna, Sicilia e Puglia ma, addirittura, non escluso anche al Centro. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo cui l'anticiclone Scipione l'Africano sarà forte ma breve. La sua prepotenza di caldo nordafricano durerà fino a Domenica.

Già da Lunedì dovrebbe ritirarsi leggermente verso i luoghi di origine. Il tempo durante il ponte del 2 Giugno dunque sarà comunque buono ad eccezione di temporali che potrebbero colpire il Nord. Nel dettaglio: - Mercoledì 1. Al Nord: tante nuvole, qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi, possibile pure su pianura lombarda e veneta. Al Centro: tutto sole in un contesto termico caldo. Al Sud: bel tempo prevalente e molto caldo. - Giovedì 2. Al Nord: bel tempo e caldo afoso, qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi. Al Centro: tutto sole con clima molto caldo. Al Sud: bel tempo prevalente e molto caldo. - Venerdì 3. Al Nord: bel tempo e caldo afoso, acquazzoni intensi in serata dalle Alpi verso le pianure limitrofe. Al Centro: tutto sole e caldo record. Al Sud: bel tempo prevalente e caldo record. Tendenza. L'anticiclone africano Scipione si rinforza ulteriormente, in particolare al Centro-Sud con apice del caldo previsto Domenica 5 e picchi fino a 39-41°C. Temporali forti sull'arco alpino.

