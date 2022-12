Meteo: Ponte dell'Immacolata con pioggia, vento e neve

ROMA, 07 DIC - Un Ponte dell'Immacolata con temperature oltre la media del periodo, eccetto per la Pianura Padana interessata da nebbie ed inversione termica, ma con pioggia, vento e nevicate sulle Alpi soprattutto durante il weekend. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale una normale e blanda perturbazione potrebbe far scendere le masse d'aria gelida, presenti oltralpe, verso il nostro Paese, causando le prime vere nevicate in Pianura Padana. Questo potrebbe accadere già giovedì 8 dicembre in serata, quando un ciclone sul Mar Ligure potrebbe causare nevicate 'da rovesciamento' sul basso Piemonte. Per oggi, intanto, sono previste ancora piogge al Centro. Da domani anche il Nord-Ovest vivrà un graduale peggioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio. Il Ponte dell'Immacolata inizierà bene, ma sia venerdì sia sabato saranno due giornate perturbate con piogge diffuse, più intense in Liguria, Toscana e Triveneto; e al di là di qualche fiocco in Pianura Padana, la neve tornerà abbondante soprattutto sulle Alpi. Non mancherà neanche il vento che nel weekend soffierà teso o forte in particolare al Centro-Sud. Nel dettaglio: - Mercoledì 7. Al nord: nebbie in pianura con clima freddo, sole sui monti. Al centro: qualche pioggia in Toscana ed Umbria. Al sud: tempo stabile e caldo per il periodo. - Giovedì 8. Al nord: piogge sparse dalla sera, neve localmente in pianura sul Basso Piemonte. Al centro: piogge verso le regioni tirreniche. Al sud: bel tempo e clima caldo per il periodo. - Venerdì 9. Al nord: maltempo con neve fino ai 400 metri sulle Alpi. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge in arrivo in Campania, soleggiato altrove. Tendenza. Ciclone nel weekend con crollo termico, piogge e venti tesi; migliora domenica, specie al Nord-Ovest.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA