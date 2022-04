Meteo:sole a Pasquetta,poi piogge a Nord.Da giovedì maltempo

ROMA, 18 APR - Scenario meteorologico destinato a cambiare su tutta l'Italia nel corso della settimana a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che riporterà, tra l'altro, la pioggia sulle regioni settentrionali, dopo un lungo periodo siccitoso. Queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Pasquetta soleggiata al Nord, bel tempo al centro e al Sud ultime piogge in Calabria, poi migliora e più sole altrove. Martedì più asciutto e stabile per tutti ma mercoledì 20 aprile una perturbazione di origine atlantica - riferisce Sanò - farà il suo ingresso sull'Europa occidentale avvicinandosi sempre di più all'Italia, con le prime piogge che interesseranno l'estremo Nordovest e nel contempo inzierà a bagnare la Sardegna. Peggioramento però a partire da giovedì 21 aprile con un vortice ciclonico sul Tirreno che si muoverà verso il Centro Italia, innescando un'ondata di maltempo piuttosto pesante a carico della Sardegna e gradualmente del resto del Centro e del Nord. Da non escludere, dice Sanò, "eventi particolarmente intensi, come temporali e grandinate, alternati a pause più soleggiate". Venerdì 22 la perturbazione transiterà un po' su tutte le regioni liberando l'Italia dalle piogge verso sera. In prospettiva "una nuova perturbazione atlantica è prevista per le giornate del ponte del 25 aprile". A causa dell'aria fredda in arrivo, le temperature sono previste in drastico calo con il ritorno delle nevicate sull'arco alpino, a tratti anche abbondanti, con fiocchi al di sopra dei 1600 metri di quota. Spruzzate di neve sono attese inoltre sulla dorsale appenninica centrale.

