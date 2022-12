Meteo: tempo stabile con freddo a Nord, fino a 20 gradi a Sud

Cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia ma con temperature molto diverse. Se infatti al Nord le massime sono in calo ed hanno valori tipicamente invernali, al sud e sulle isole si raggiungono punte di 19-20°C. Roma continuerà a toccare, almeno fino a sabato, 18-19°C come se fossimo in aprile. Il tempo rimarrà stabile fino all'Immacolata. Da venerdì è previsto, invece un nuovo peggioramento. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l'intensa perturbazione dello scorso weekend ha abbandonato l'Italia lasciando in eredità tanta neve sulle Alpi, danni al Sud e le ultime piogge al Centro. Ma il maltempo non è finito.

E' in arrivo tra giovedì sera e venerdì mattina, un peggioramento graduale verso Sardegna e Toscana e dalla sera sul Nord-Ovest con nevicate possibili in pianura. Nel dettaglio: - Martedì 6. Al nord: tempo asciutto, ma arriva la nebbia in pianura. Al centro: qualche pioggia su Umbria, bassa Toscana e Marche. Al sud: nuvoloso ma clima mite. - Mercoledì 7. Al nord: nebbie in pianura con clima freddo, sole sui monti. Al centro: qualche pioggia in Umbria. Al sud: tempo stabile. - Giovedì 8. Al nord: piogge sparse dalla sera, neve in pianura sul Basso Piemonte. Al centro: piogge verso le regioni tirreniche. Al sud: bel tempo e clima caldo per il periodo.

