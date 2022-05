Meteo, weekend perturbato con nubi e rovesci ma l'estate bussa alla porta

Weekend della Festa della Mamma un po' incerto con frequenti rovesci, poi arriverà l'estate all'improvviso. Nelle previsioni fornite da www.Ilmeteo.it attesi la prossima settimana, da martedì, picchi di 30-33°C al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, prevede per questo weekend un Sabato dai mille volti e una Domenica con qualche schiarita: oggi al Nord ancora dei rovesci su Alpi ed Appennino e localmente anche in Pianura Padana a macchia di leopardo, in un contesto grigio e nuvoloso. Al Centro piogge attese su Sardegna, Abruzzo, Molise e sull'Appennino, dal pomeriggio qualche rovescio anche verso il Lazio, altrove qualche spiraglio soleggiato. Al Sud la situazione sarà invece perturbata per la presenza del Vortice Algerino con maltempo quasi ovunque e omotermia diffusa.

Domenica 8 Maggio un po' variabile, mentre Martedì 10 con il caldo ed il sole l'anticipo d'estate. Al Nord il tempo sarà ancora instabile con locali rovesci anche in Pianura Padana per una "ritornante da Est", una perturbazione in ingresso dalla Slovenia ed in moto retrogrado Est-Ovest: in sintesi avremo scrosci di pioggia alternati a lunghe fasi asciutte, con acquazzoni più probabili in Piemonte ed a ridosso dei rilievi. Al Centro la giornata potrebbe regalare alcuni momenti soleggiati, ma attenzione su Lazio e Sardegna dove sono attesi ancora acquazzoni sparsi. Al Sud invece il vortice algerino si accanirà ancora con il basso versante tirrenico: piogge persistenti soprattutto in Sicilia.

