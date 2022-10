Migranti: 118 su 2 navi ong, prime prove per nuovo Governo

ROMA, 24 OTT - Due navi umanitarie si trovano al largo della Libia con a bordo complessivamente 118 migranti soccorsi in mare. La Ocean Viking (bandiera norvegese) e la Humanity One (bandiera tedesca) saranno le prime a sperimentare la linea - che si annuncia dura - del nuovo Governo di centrodestra nel caso sollecitassero alle autorità italiane l'indicazione di un porto di sbarco. Sulla Ocean Viking della ong francese Sos Mediterranee sono presenti 73 persone; sulla Humanity One di Sos Humanity (tedesca) ce ne sono 45. Entrambi i salvataggi sono avvenuti in acque internazionali in zona Sar maltese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA