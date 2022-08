Migranti dispersi in bosco Ventimiglia, soccorsi con elicottero

VENTIMIGLIA, 22 AGO - Un gruppo di migranti che si era perso nei boschi sulle alture di Ventimiglia, non lontano dal confine con la Francia, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti con l'elicottero Drago 66 del reparto volo di Torino. Due stranieri feriti sono stati medicati in ospedale. Non è potuto intervenire il velivolo di stanza a Genova, in quanto impegnato in un altro recupero nel Savonese. I soccorritori li hanno localizzati e successivamente hanno mobilitato anche squadre a terra per il recupero. Sembra che la comitiva originaria fosse composta da sette migranti che cercavano di superare il confine, ma alcuni si sono allontanati, preferendo rinunciare ai soccorsi. Gli altri sono stati trasbordati in elicottero in località Baia Benjamin, a Ventimiglia, dove ad attenderli c'era il personale sanitario.

