Migranti: gli arrivi del 2022 hanno superato quota 100mila

ROMA, 22 DIC - Hanno superato quota 100mila gli arrivi via mare in Italia nel 2022: sono per la precisione 100.985, secondo i dati forniti quotidianamente dal Viminale. In un anno, dunque, gli sbarchi hanno raggiunto il totale registrato nei due anni precedenti, il 2021 (quando erano stati 67.477) ed il 2020 (34.154). Gli egiziani sono i più numerosi tra i migranti arrivati quest'anno (20.486), seguiti dai tunisini (17.898) e dai bengalesi (14.381); consistente anche il flusso da Siria (8.554) ed Afghanistan (7.162). I minori non accompagnati sono 12.505.

