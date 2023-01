Migranti: nave Geo Barents anticipa arrivo alla Spezia

GENOVA, 28 GEN - E' stato anticipato di qualche ora, ed è previsto intorno alle 13, l'arrivo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere nel porto della Spezia con a bordo 237 migranti, di cui 74 minori non accompagnati. Questa mattina, 52 volontari della Croce Rossa della Spezia hanno allestito le tende termo-riscaldate in porto, sulla Calata Artom. All'interno delle strutture avverranno i primi controlli medici e l'accoglienza con coperte e generi di prima necessità. In corso l'allestimento delle brandine all'interno dell'ex Terminal 1, a Largo Fiorillo, punto di sosta dei migranti prima di essere spostati verso le strutture di accoglienza di destinazione.

