Migranti: rintracciate oltre 110 persone oggi a Trieste

TRIESTE, 10 OTT - Oltre 110 migranti privi di documenti sono stati rintracciati oggi al loro arrivo in Italia, provenienti dall'ex confine con la Slovenia, in particolare nell'ormai consueta zona di San Dorligo della Valle. A individuarli sono stati in gran parte agenti della Polizia di Frontiera e uomini dell'Esercito Italiano impegnati nel monitoraggio dei confini, appunto. Sono stati intercettati a piccoli gruppi in varie località della zona; alcune decine di migranti si sono presentati direttamente ai commissariati. Si tratta per la maggior parte di cittadini afghani, ma anche di cittadini indiani o partiti dal Medio Oriente. Praticamente tutti hanno chiesto asilo politico.

