Migranti: sbarcata a Napoli donna positiva e incinta di 3 mesi

NAPOLI, 06 FEB - A bordo della nave di migranti attraccata oggi a Napoli c'era anche una donna positiva al Covid, gravida di 3 mesi, che è stata accolta in isolamento al reparto di ostetricia dell'Ospedale del Mare. Lo rende noto l'Asl Napoli 1 che sta curando i migranti bisognosi di ricovero sbarcati dalla Sea Eye4. In tutto sono 20 i migranti ricoverati all'Ospedale del Mare di Napoli dopo l'attracco e l'Asl Napoli 1 spiega che dopo lo sbarco sono arrivati adulti con ferite lacero-contuse, ustioni, diabete, traumi e altre patologie e che per loro è stato allestito un reparto riservato all'Ospedale del quartiere di Ponticelli con 20 posti letto e che nel caso ci fossero specifiche necessità l'Asl Na1 provvederà a individuare altre strutture ospedaliere per le cure. Due i ricoveri di minori al Santobono. Gli altri migranti, in tutto ne sono sbarcati 106, vengono portati nel residence dell'Ospedale del Mare che si è organizzato con primo e secondo piano per adulti e gruppi familiari, il terzo piano per i 22 minori non accompagnati che poi andranno alla struttura comunale che per ora non è pronta e, spiega l'Asl, dovrebbe essere allestita dopodomani. Il piano è dedicato ai possibili positivi al covid. Stamattina, ricorda l'Asl Na1 dall'aeroporto di Pontecagnano sono stati elitrasportati due medici USMAF, due medici, tre infermieri e un mediatore culturale ASL Napoli 1 Centro per eseguire il primo triage a tutte le persone presenti e i tamponi antigenici rapidi (con 1 solo positivo).

