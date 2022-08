Migranti: sbarco in Calabria, in 68 soccorsi nel Crotonese

CROTONE, 01 AGO - Sessantotto persone che si trovavano a bordo di una barca a vela sono state soccorse dalla Guardia di Finanza a qualche miglio di distanza dalla costa di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Si tratta di migranti di nazionalità afgana e pakistana, presumibilmente partiti dalla Turchia, che sono arrivati a ridosso dalle coste crotonesi senza essere intercettati. Solo successivamente, quando sono stati avvistati da Le Castella, un mezzo navale della Guardia di finanza di stanza a Crotone è intervenuto per trainare l'imbarcazione nel porto della città. A bordo c'erano una trentina di nuclei familiari (in gran parte provenienti dall'Afghanistan) con dieci donne; dodici i minori non accompagnati. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, si sono svolte sotto la supervisione dell'Ufficio immigrazione della Questura. I migranti sono stati quindi condotti dai mezzi della Croce rossa italiana nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per le procedure di identificazione e per svolgere la quarantena anti covid.

