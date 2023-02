Migranti: sindaco Pesaro, in arrivo nave Ong con 100 profughi

PESARO, 03 FEB - In arrivo al porto di Pesaro 100 profughi su una nave Ong: è attesa per i prossimi giorni. Ne dà notizia il sindaco Matteo Ricci che contesta la scelta del ministero degli Interni di far percorrere giorni di navigazione in più per farli arrivare a Pesaro. Si legge in una nota: "Siamo pronti a fare la nostra parte per garantire la migliore accoglienza possibile - dice il sindaco Matteo Ricci, al termine del Comitato di Sicurezza che si è svolto questa mattina Prefettura - abbiamo messo a disposizione la nostra struttura e la macchina della Protezione Civile si è messa in moto. Gli incontri operativi proseguiranno nelle prossime ore, per garantire un'accoglienza adeguata". A bordo dell'imbarcazione ci sono sicuramente 35 minori, ai quali potrebbero aggiungersi altri 65 adulti "il numero potrebbe crescere e arrivare a 100, perché sono in atto altri salvataggi". "Da sindaco e da essere umano - prosegue Ricci - mi chiedo se sia normale che l'imbarcazione, ora davanti alla costa libica, debba fare oltre 2mila chilometri per raggiungere il porto di Pesaro. Che senso ha tenerli in questa imbarcazione per giorni? Che meccanismo ha messo in atto il governo, dal punto di vista della ragionevolezza, umano e del buon senso? - chiede Ricci - Crediamo nell'accoglienza diffusa e faremo la nostra parte fino in fondo, ma credo che questo meccanismo sia disumano e non va incontro alle esigenze di salvataggio perché rende ancora più difficile la vita di poveri disperati".

